Meloni sorpassa il mio governo? E Conte rosica in tv cosa gli scappa

Giorgia Meloni conquista un nuovo traguardo, superando Giuseppe Conte nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi. Con 989 giorni al timone, la leader di Fratelli d’Italia dimostra determinazione e perseveranza, rafforzando il suo ruolo nel panorama politico italiano. Mentre Conte si mostra visibilmente contrariato in tv, il suo risentimento rivela quanto questa vittoria sia significativa per il futuro del governo Meloni. In cima...

Giorgia Meloni, con 989 giorni alla guida del governo, supera Giuseppe Conte (988 giorni) nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi, posizionandosi all’undicesimo posto, subito dietro Matteo Renzi (1.024 giorni). Il traguardo, evidenziato da un post di Youtrend, è stato celebrato da Fratelli d’Italia, che ha sottolineato la “serietà e lungimiranza” di Meloni rispetto a Conte, leader dei governi giallo-verde e giallo-rosso.In cima alla graduatoria svetta Silvio Berlusconi, con 3.339 giorni alla guida di quattro esecutivi, seguito da Giulio Andreotti (2.678), Alcide De Gasperi (2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Meloni sorpassa il mio governo?". E Conte rosica in tv, cosa gli scappa

