La singolare proposta politica | Per avvicinare i giovani serve il porno

Una proposta audace e controversa sta scuotendo il panorama politico statunitense: per catturare l’attenzione e il consenso dei giovani, i Democratici considerano di abbracciare la pornografia. Un’idea shock che mette in discussione i confini tra libertà di parola e rischi sociali. Ma l’originalità di questa proposta potrebbe davvero cambiare le carte in tavola, lasciando il mondo politico a riflettere su nuove strategie di engagement.

Un'idea shock per i Democratici USA: accogliere la pornografia per riconquistare i giovani. Tra libertà di parola e rischi, la proposta di Mystal divide Il mondo della politica, si sa, ama le soluzioni non convenzionali. Ma c'è una proposta che, in questi giorni, sta facendo letteralmente sobbalzare sulla sedia l'establishment democratico americano: per riconquistare i giovani uomini, il Partito Democratico dovrebbe "abbracciare la pornografia". Un'idea audace, provocatoria, lanciata questa settimana da Elie Mystal, corrispondente per la giustizia e noto editorialista del quotidiano di estrema sinistra The Nation.

