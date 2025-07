Lazzate si punta in alto Priola blinda la difesa

Lazio si spinge al massimo, Priola rinforza la difesa: le sfide sono sempre più intense e le società brianzole di Eccellenza si preparano a sfidarsi tra iscrizioni in scadenza venerdì 18. Tra conferme e sorprese, Ardor Lazzate, Lentatese, Fucina e Vis Nova si contendono il futuro, mentre Seregno si è aggiunta ufficialmente alla corsa. Intanto, la squadra che si sta muovendo di più...

Vedremo se saranno appena cinque o addirittura sette le società brianzole di Eccellenza i cui termini per le iscrizioni scadranno venerdì 18. Ad Ardor Lazzate, Lentatese, Fucina e Vis Nova si è aggiunto ufficialmente negli scorsi giorni il Seregno mentre bisognerà aspettare per conoscere i destini di Speranza Agrate e Universal Solaro rispettivamente seconda e terza nella residua graduatoria. Intanto la squadra che si sta muovendo di più e meglio sul mercato è l’ Ardor Lazzate, anche perché ci sono da rispettare i proclami e la volontà di effettuare un campionato di vertice e di competere per vincerlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazzate, si punta in alto. Priola blinda la difesa

In questa notizia si parla di: lazzate - punta - alto - priola

Ardor Lazzate punta in alto in Eccellenza con Fedele e Giangaspero - L’Ardor Lazzate punta in alto con passione e determinazione, pronti a lasciare il segno nel prossimo campionato di Eccellenza.

Calcio mercato Eccellenza: colpo Ardor Lazzate, arriva Giusto Priola; Lazzate, si punta in alto. Priola blinda la difesa.

Lazzate, si punta in alto. Priola blinda la difesa - Si attende un colpo in attacco dopo le partenze di Giangaspero e Benedetti. Da sport.quotidiano.net

Calcio mercato Eccellenza: colpo Ardor Lazzate, arriva Giusto Priola - LAZZATE – Un innesto di grande spessore per l’Ardor Lazzate (Eccellenza): il club gialloblù ha annunciato l’ingaggio del difensore centrale Giusto Priola, ... Lo riporta ilsaronno.it