DOOM ritorna su SNES | edizione fisica da collezione in arrivo con Limited Run Games

dell’iconico sparatutto in prima persona, riportando alla vita un classico intramontabile. Un’occasione imperdibile per rivivere l’adrenalina del passato e arricchire la propria collezione di pezzi unici. Preparati a riscoprire questa pietra miliare del retrogaming, ora disponibile in edizione fisica esclusiva.

Per gli amanti del retrogaming e i collezionisti più appassionati del Super Nintendo, è in arrivo un vero e proprio gioiello da non perdere. Limited Run Games ha annunciato la pubblicazione fisica del primo DOOM per SNES, in una riedizione ufficiale che punta tutto su nostalgia, stile e contenuti esclusivi. Due edizioni da collezione per veri fan. La nuova pubblicazione sarà disponibile in due versioni, entrambe pensate per celebrare l’eredità del leggendario sparatutto sviluppato da idSoftware, ma con caratteristiche differenti per accontentare ogni tipo di collezionista. Standard Edition – 99,99 dollari Questa versione include: La cartuccia originale per SNES, perfettamente compatibile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - DOOM ritorna su SNES: edizione fisica da collezione in arrivo con Limited Run Games

In questa notizia si parla di: doom - snes - fisica - arrivo

DOOM gira ovunque, anche sulla scatola di questa incredibile Collector's Edition; QuakeCon 2024 - tutti gli annunci di DOOM: riedizione di DOOM e DOOM II, DOOM Anthology, DOOM SNES; I classici Doom e Doom II ritornano nella re-release 'definitiva', con un sacco di novità.

DOOM torna in formato fisico per Super Nintendo - Per gli amanti del retrogaming e dei collezionisti del Super Nintendo Entertainment System, è in arrivo una sorpresa imperdibile: Limited Run Games ha annunciato la pubblicazione fisica del primo DOOM ... Lo riporta techgaming.it

DOOM arriva in edizione standard e limitata su SNES grazie a Limited Run Games - per arrivare in formato fisico per la vecchia console Nintendo con una valanga di contenuti aggiuntivi e 14 livelli extra. Si legge su msn.com