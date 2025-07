Wimbledon 2025 | Jannik Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale contro Ben Shelton

Wimbledon 2025 accende i riflettori su uno dei match più attesi: Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 9 luglio, per sfidare Ben Shelton nei quarti di finale. Dopo una vittoria rocambolesca contro Dimitrov e un cammino deciso dall'eliminazione di Lorenzo Sonego, l'azzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante edizione del torne o. Riuscirà Sinner a continuare la sua corsa?

Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, il numero uno al mondo affronta Ben Shelton nei quarti di finale del prestigioso torneo londinese. L’azzurro arriva da una sfida complessa contro Grigor Dimitrov, vinta a causa del ritiro dell’avversario mentre era sotto di due set. Lo statunitense, invece, ha conquistato il passaggio del turno eliminando Lorenzo Sonego. Orario Sinner-Shelton e precedenti. Il match tra Sinner e Shelton è previsto non prima delle ore 15:30 (ora italiana) e rappresenta uno degli incontri clou di giornata. I due si sono già affrontati sei volte a livello ATP, con Sinner in vantaggio per 5-1 nei confronti diretti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: Jannik Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale contro Ben Shelton

In questa notizia si parla di: sinner - shelton - wimbledon - jannik

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

"Sinner sta bene", buone notizie a Wimbledon: Jannik pronto per Shelton, le news di oggi Vai su X

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Sinner, allarme Wimbledon! “C’è un po’ di preoccupazione, ho fatto fatica”; Sinner-Shelton oggi ai quarti di Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Sinner-Shelton oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla.

Sinner si ritira da Wimbledon per il problema al gomito? Solo in un caso… - L’infortunio al gomito semina incertezze: rebus Jannik in vista del quarto di finale con Shelton sull'erba dello Slam londinese ... Scrive corrieredellosport.it

Sinner, il match con Shelton in bilico: ecco quando scioglierà i dubbi. La previsione di Roddick, US Open a rischio per Dimitrov - Wimbledon, la presenza di Sinner nel match dei quarti di finale contro Shelton resta in dubbio: ecco quando arriverà la decisione. Secondo sport.virgilio.it