Scatta la rivincita dei Pigs. Ora è il Bund a fare paura.

Se pensavate che i mercati non potessero sorprendervi, preparatevi a cambiare idea. La recente volatilità dei titoli di Stato tedeschi, con il Bund che ritorna a fare paura, segna una svolta storica: la rinascita dei Pigs è alle porte, e il Bund si trova sotto pressione. Entrando nel dettaglio, le nuove politiche fiscali di Friedrich Merz stanno scuotendo i mercati, con impatti che potrebbero ridefinire gli equilibri europei. Dentro questa rivoluzione finanziaria, cosa ci aspetta?

I titoli di Stato tedeschi sono crollati all'inizio di quest'anno dopo che il governo neoeletto di Friedrich Merz ha annunciato il piano di Bilancio per accelerare gli investimenti a lungo termine in difesa e infrastrutture, mettendo così fine a decenni di austerità fiscale. In base al progetto, i pagamenti degli interessi sul debito sarebbero più che raddoppiati, passando da 30,2 miliardi di euro nel 2025 a 61,9 miliardi nel 2029. Entro il 2029, il pagamento degli interessi rappresenterà oltre il 10% di un bilancio pari a 573,8 miliardi di euro. I Bund sono scesi insieme agli altri mercati obbligazionari globali con il rendimento a dieci anni in rialzo di sei punti base al 2,70%, il livello più alto da metà maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it