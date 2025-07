Osimhen al Galatasaray | i turchi disposti a pagare la clausola al Napoli stretta finale?

Il futuro di Viktor Osimhen potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo al Galatasaray. Dopo un blitz dei vertici turchi in Italia, si avvicina la stretta finale: i turchi sono pronti a pagare la clausola, mettendo così un punto alla trattativa e aprendo la strada a un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. La trattativa raggiunge il suo momento decisivo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa per il passaggio di Viktor Osimhen al Galatasaray. Con un vero e proprio blitz, i vertici del club turco sono sbarcati in Italia con la ferma intenzione di riportare in patria, dopo la stagione in prestito, l’attaccante nigeriano, accontentando il Napoli che chiede il pagamento dell’intera clausola. OSIMHEN AL GALATASARAY: LA NUOVA OFFERTA DEI TURCHI AL NAPOLI Il club di Istanbul avanza in maniera importante sull’attaccante nigeriano. Nelle scorse ore il vicepresidente, Abdullah Kavucku, ha deciso di raggiungere l’Italia per condurre in prima persona la trattativa con il Napoli e presentare una nuova offerta, passando dai 60 milioni precedenti, ai 75 milioni della richiesti dai partenopei per l’acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Osimhen al Galatasaray: i turchi disposti a pagare la clausola al Napoli, stretta finale?

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

