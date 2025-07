Hai mai visto un huemul? Le immagini del raro cervo che vive solo in Patagonia

Hai mai visto un huemul? Questo raro cervo sudamericando, simbolo della Patagonia, è a rischio estinzione: ne restano soltanto circa 1500 esemplari. Recentemente, l’avvistamento di dieci huemul nel Parco nazionale di Cape Froward, in Cile, rappresenta un evento straordinario e di grande speranza. La tutela di questi magnifici animali è fondamentale per preservare la biodiversità unica della regione. Continua a leggere e scopri come possiamo contribuire alla loro protezione.

Il cervo sudandino è un animale a rischio estinzione. Ne sono rimasti circa 1500 esemplari e l'avvistamento di dieci huemul nel Parco nazionale di Cape Froward, in Cile, è un evento raro e molto importante per continuare a proteggere le popolazioni ancora esistenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: huemul - raro - cervo - visto

Hai mai visto un huemul? Le immagini del raro cervo che vive solo in Patagonia.