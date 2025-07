Milano uomo accoltellato per rapina in viale Fulvio Testi | è grave

Una notte di paura a Viale Fulvio Testi a Milano, dove due fratelli sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di giovani. Uno di loro, 32 anni, è stato ferito gravemente con una coltellata alla schiena durante una tentata rapina. La vicenda, ancora sotto indagine, ha scosso la città e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle zone urbane. La comunità attende risposte e misure per garantire la tranquillità di tutti.

Due fratelli sono stati aggrediti poco dopo la mezzanotte da un gruppo di tre giovani alla fermata dal tram in viale Fulvio Testi a Milano. I tre hanno cercato di strappare loro un borsello e uno dei due aggrediti ha ricevuto una coltellata alla schiena. L'uomo, 32 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, uomo accoltellato per rapina in viale Fulvio Testi: è grave

