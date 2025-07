Gaza Netanyahu ancora da Trump | secondo incontro in 24 ore alla Casa Bianca

In un'epoca di tensioni crescenti, i leader mondiali si incontrano più volte per trovare una via d'uscita. Questo è il caso di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, che hanno appena tenuto il loro secondo incontro in 24 ore alla Casa Bianca, concentrandosi sulla guerra a Gaza e sui negoziati tra Israele e Hamas. Un segnale chiaro dell’urgenza di risolvere una crisi complessa e delicata, con il futuro del Medio Oriente in bilico.

(Adnkronos) – Secondo colloquio in 24 ore alla Casa Bianca per Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Per circa due ore, il presidente Usa e il primo ministro israeliano hanno discusso ancora una volta della guerra in corso a Gaza e dei negoziati ripresi a Doha tra Israele e Hamas per arrivare a un cessate il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Netanyahu ancora da Trump: secondo incontro in 24 ore alla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - secondo - casa

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #9luglio Vai su X

Sky tg24. . Trump e Netanyahu si sono incontrati alla Casa Bianca per rilanciare i negoziati su Gaza, Iran e sfollati palestinesi. Durante la cena ufficiale, il premier israeliano ha candidato Trump al Nobel per la pace, elogiandone il ruolo diplomatico Vai su Facebook

Gaza, Netanyahu ancora da Trump: secondo incontro in 24 ore alla Casa Bianca; Israele Hamas, le news sulla guerra. Netanyahu torna da Trump. Stallo su negoziati in Qatar; Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Trump: Hamas vuole la tregua a Gaza.

Gaza, Netanyahu ancora da Trump: secondo incontro in 24 ore alla Casa Bianca - Per circa due ore, il presidente Usa e il primo ministro israeliano hanno discusso ancora una volta della guerra in ... Scrive adnkronos.com

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora - L'incontro, il secondo in due giorni, è durato poco più di un'ora. Secondo msn.com