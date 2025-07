Gravi accuse di truffa | la Finanza bussa a casa di Roberto Baggio | Spariti 250mila euro

Un'ombra si staglia sul mito del Divin Codino: la Finanza ha bussato alla porta di Roberto Baggio, coinvolgendo l'ex campione in una delicata vicenda di truffa con 250mila euro spariti nel nulla. La sua reputazione da leggenda del calcio ora si scontra con accuse che rischiano di mettere in discussione tutto. Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

