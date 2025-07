Perché in Giappone l’aumento del prezzo del riso ha scatenato una crisi politica

In Giappone, l’impennata dei prezzi del riso ha scatenato una vera e propria crisi politica, mettendo in discussione l’equilibrio sociale e le scelte agricole del Paese. La carenza di offerta, causata da condizioni climatiche avverse e politiche inefficienti, ha portato a un aumento dei costi e a una crescente insoddisfazione popolare. La “crisi del riso” non è solo economica, ma anche simbolo di sfide più ampie che il Giappone deve affrontare.

Il Giappone ha un serio problema con il riso. I prezzi di questo alimento sono infatti raddoppiati rispetto allo scorso anno, in primis a causa di una carenza dell’offerta a sua volta generata da un insieme di fattori quali cattive condizioni climatiche, politiche agricole inefficienti, riduzione del numero di agricoltori e costi di produzione in aumento. Basta unire tutti i puntini ed ecco che prendono forma i contorni della “ crisi del riso ”, non un alimento qualunque per i giapponesi ma un prodotto quasi sacro e radicato profondamente nella cultura nazionale. Il paradosso è che il mercato nipponico del riso è protetto dalle importazioni straniere grazie a dazi elevatissimi ma quello prodotto localmente è ormai diventato così caro che le spedizioni dall’estero stanno aumentando in maniera vertiginosa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

