Michela Andretta morta a 28 anni dopo un'operazione all'orecchio | nuove indagini

Una tragica vicenda scuote la comunità: Michela Andretta, giovane di soli 28 anni, è deceduta dopo un intervento all'orecchio. La richiesta di archiviazione della Procura è stata respinta, aprendo nuove indagini per chiarire le cause di questa perdita inaspettata. La famiglia si batte per la verità, determinata a fare luce su quanto accaduto.

Nuove indagini sulla morte della 28enne Michela Andretta, dopo un intervento all'orecchio per rimuovere un angioma. La gip ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, accogliendo quella dei famigliari ad altri accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

