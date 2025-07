Basta Carne? di Katy Keiffer | Un’indagine lucida sul prezzo reale della carne che portiamo in tavola

Basta Carne? di Katy Keiffer svela con acutezza il vero costo della carne che consumiamo, andando oltre il semplice prezzo al banco. In un’epoca in cui il cibo diventa simbolo di cultura, politica e sostenibilità , questa indagine lucida e provocatoria invita a riflettere sul nostro impatto quotidiano. Un libro imperdibile per chi desidera comprendere le molteplici sfumature di una scelta alimentare cruciale.

In un’epoca in cui il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura, politica, identitĂ e impatto ambientale, il libro Basta Carne? di Katy Keiffer nonostante sia stato pubblicato nel. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Basta Carne? di Katy Keiffer: Un’indagine lucida sul prezzo reale della carne che portiamo in tavola

In questa notizia si parla di: carne - basta - katy - keiffer

Tre finanzieri aggrediti all'interno del Cpr di Torino, l'ira del sindacato: "Basta essere mandati allo sbaraglio come carne da macello" - Un episodio di violenza al Cpr di Torino ha coinvolto tre finanzieri aggrediti e feriti, scatenando l’indignazione del sindacato Sinafi.

Il consumo di carne da allevamenti intensivi è insostenibile per il pianeta.

Buone notizie se sei carnivoro: puoi continuare così (fino al 2050) - Esquire - pubblicato in Italia da EDT, spiega che le carni biologiche hanno una carica batterica molto più alta delle ... Come scrive esquire.com