ricorso salernitana calendari rinviati

I calendari della B che, inizierà con l’anticipo di venerdì 23 agosto, sono ancora in alto mare, dovrebbero essere compilati tra venerdì 25 e mercoledì 30 luglio a Mantova, in netto ritardo rispetto alla scorsa stagione quando vennero estratti il 10 luglio a La Spezia. Il motivo è semplice, il torneo di B della scorsa stagione nella realtà delle cose non è ancora terminato. Ieri, infatti, si è discusso presso il Tar del Lazio a Roma il ricorso presentato dalla Salernitana (retrocessa sul campo dopo aver perso i playout con la Sampdoria) per essere ripescata in B con un allargamento del torneo a 21 squadre oppure per ottenere un risarcimento milionario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it