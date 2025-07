Luglio 2025 | novità per l’Assegno Unico Universale e le famiglie italiane

Luglio 2025 porta con sé importanti novità per le famiglie italiane: aggiornamenti e maggiorazioni sull’Assegno Unico Universale, il sostegno fondamentale per nuclei con figli a carico. L’INPS ha pubblicato il nuovo calendario dei pagamenti, promettendo un aiuto concreto in un momento di forte attenzione al welfare familiare. Scopri come queste novità possono fare la differenza nella tua famiglia e garantire un futuro più sereno.

A luglio 2025 arrivano importanti aggiornamenti per le famiglie italiane che ricevono l’Assegno Unico Universale, il contributo economico dedicato ai nuclei familiari con figli a carico. L’INPS ha pubblicato il nuovo calendario dei pagamenti e ha confermato alcune maggiorazioni sugli importi, offrendo un sostegno concreto in un momento in cui il welfare familiare diventa sempre . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

