Taiwan al via le manovre militari ' Han Kuang' anti-Cina

Taiwan ha dato il via alle grandi esercitazioni militari Han Kuang, un messaggio deciso alle crescenti tensioni con Pechino. Questa simulazione di 10 giorni rappresenta la piĂą imponente degli ultimi anni, sottolineando la determinazione di Taipei nel proteggere la propria sovranitĂ e sicurezza. Con questa operazione, Taiwan mira a rafforzare le proprie difese e a inviare un chiaro segnale di resistenza in un quadro geopolitico sempre piĂą instabile.

Taiwan ha dato oggi il via alle sue esercitazioni militari annuali su vasta scala tarate per fronteggiare un ipotetico attacco da parte della Cina. Denominate 'Han Kuang', le manovre cadono in una fase di crescenti tensioni tra Taipei e Pechino, caratterizzandosi per la durata di 10 giorni circa (9-18 luglio), il doppio rispetto a quelle fatte nel 2024, con lo scopo di mostrare pubblicamente le difese dell'isola e di inviare un chiaro segnale di deterrenza verso la leadership mandarina. Intanto, il ministero della Difesa taiwanese ha riferito oggi che 31 aerei e 8 navi da guerra dell' Esercito popolare di liberazione cinese sono stati rilevati in attivitĂ intorno all'isola nell'arco delle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia), con 24 jet impegnati in incursioni attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan con l'ingresso nella zona di riconoscimento di difesa aerea (Adiz) da nord, centro e sudovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taiwan, al via le manovre militari 'Han Kuang' anti-Cina

