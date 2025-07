Iperlavoro e usura psico-fisica | il Tribunale di Napoli fa un passo decisivo nel riconoscimento del danno

Il Tribunale di Napoli apre una nuova era nel riconoscimento dei danni da iperlavoro e usura psico-fisica, con la sentenza n. 4811 del 16 giugno 2025 che tutela anche i lavoratori a breve termine. Un passo decisivo verso una giurisprudenza pi√Ļ sensibile alle sfide del mondo del lavoro moderno, dove la salute dei dipendenti diventa prioritaria. Si tratta di una conquista importante che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si affrontano le responsabilit√† organizzative...

di Domenico Tambasco * Con la sentenza n. 4811 del 16 giugno 2025, il Tribunale del lavoro di Napoli compie un significativo passo in avanti nel riconoscimento del danno da usura psico-fisica, estendendone la tutela anche a rapporti di lavoro di breve durata. Si tratta di una decisione che si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre pi√Ļ attento alla dimensione organizzativa del lavoro (art. 2086 c.c.) come fonte autonoma di rischio per la salute psicofisica del lavoratore. Il caso riguardava una guardia giurata assunta a tempo determinato e impiegata per soli sette mesi in condizioni di oggettivo iper-lavoro: turni giornalieri fino a 13-14 ore, assenza sistematica del riposo settimanale, preavvisi minimi (o assenti) sull‚Äôorganizzazione dei turni, comunicazioni informali via messaggistica istantanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Iperlavoro e usura psico-fisica: il Tribunale di Napoli fa un passo decisivo nel riconoscimento del danno

