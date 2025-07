No nonostante la recente sfilza di flop la Blumhouse non è in crisi

film che sanno sorprendere e spiazzare, portando sul grande schermo storie audaci e innovative. Nonostante alcune battute d’arresto recenti, la Blumhouse resta un pilastro nell’universo dell’horror low-budget, capace di reinventarsi e riconquistare il cuore del pubblico. La vera domanda è: quali sorprese ci riserverà in futuro questa casa di produzione?

Come dimostra M3GAN 2.0, gli ultimi dodici mesi hanno visto la Blumhouse meno in sintonia con i gusti del pubblico e il box-office, ma si tratta di una crisi relativa. Pareva una corazzata inaffondabile. Uno studio capace di partorire solo successi assicurati al box-office. Poi qualcosa pare essersi intoppato. E no, questa volta non stiamo parlando dei Marvel Studios o dello stato di salute dei cinecomic in genere, ma della Blumhouse, la casa di produzione di Jason Blum. Quella che ha assicurato alla Universal (e non solo) pellicole dal moltiplicatore budget-ricavi letteralmente inaudito. Dal 2024 a oggi, una rotta che pareva procedere stabilmente, e con solo qualche piccolo scossone improvviso, verso un orizzonte fatto di dollari che cadevano a palate nelle casse dello studio e del partner con cui, via

