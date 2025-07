Allenamento Milan Leao sorride ad Allegri A Milanello si rivede … | VIDEO

Il ritiro del Milan a Milanello si apre con un clima di entusiasmo e sorrisi, segnato dal nuovo inizio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Rafael Leao, raggianti, mostra un ottimo feeling con il tecnico, mentre i primi allenamenti fanno intuire un team determinato a ripartire forte. Tra corse e sguardi complice, il Milan sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo: l’attesa ora è tutta per le sfide che verranno.

Rafael Leao è apparso molto sorridente con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri nel corso del primo allenamento a Milanello. Il video. È iniziato il ritiro a Milanello per i rossoneri di Massimiliano Allegri, che torna sulla panchina del Milan a distanza di 11 anni. Prime corse e primi sorrisi soprattutto per Rafael Leao, che ha subito messo in mostra un buon feeling con il nuovo allenatore. E in campo si è rivisto anche Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma. Prima seduta di allenamento anche per il neoacquisto Samuele Ricci. Guarda il video.