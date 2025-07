Nobel per la pace a Trump? Tra parate riarmo e bombardamenti all’estero il tycoon ha avuto la sua svolta militarista

In un panorama internazionale spesso segnato da tensioni e conflitti, il recente riconoscimento a Donald Trump come Nobel per la Pace sorprende e suscita discussioni. Tra parate di riarmo e bombardamenti all’estero, la sua presunta svolta militarista si intreccia con elogî di stabilità e sicurezza globale. Ma questa scelta rappresenta davvero un progresso verso la pace? Scopriamo insieme se meritato o solo un'operazione di immagine.

"Il presidente Trump ha dimostrato una dedizione costante ed eccezionale nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto il mondo". Non lesina gli elogi Benjamin Netanyahu che durante la sua visita a Washington ha offerto al presidente Usa la lettera inviata al comitato norvegese del Nobel per la pace. Trump, a giudizio del primo ministro israeliano, merita il riconoscimento per il ruolo giocato nella firma degli Accordi di Abramo del 2020 che hanno stabilito legami diplomatici tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan. Difficile che dalla Norvegia arrivino segnali positivi, almeno per il momento.

