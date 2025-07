riforma della giustizia stretta sulla discussione

La riforma della giustizia, da tempo al centro del dibattito politico, si avvicina a un momento cruciale grazie alla stretta sui tempi di discussione. Dopo polemiche e attese, il contingentamento di 30 ore, escluso il voto finale, segna una svolta significativa nella gestione parlamentare della questione. Questa decisione promette di accelerare i lavori, ma solleva anche interrogativi sulla possibilitĂ di approfondimento e confronto. Resta ora da vedere come influenzerĂ il percorso legislativo e le future riforme.

Alla fine il tanto avversato contingentamento dei tempi sulla riforma della Giustizia Ăš arrivato. Come annunciato dal Presidente del Senato Ignazio la Russa la conferenza dei capigruppo ha infatti stabilito che alla discussione saranno riservate ancora 30 ore con l’esclusione del tempo necessario per le dichiarazioni di voto finale. La stretta, in realtĂ , era nell’aria . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it