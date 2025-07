Marco Verratti stipendi da record 260 milioni di euro in 15 anni di carriera

Marco Verratti, con un patrimonio stimato di 260 milioni di euro in 15 anni di carriera, è tra i calciatori italiani più ricchi di sempre. La sua esperienza, che lo ha visto brillare nel Pescara e affermarsi tra Parigi e Doha, testimonia un percorso di successi e guadagni straordinari. E dopo aver sfiorato il ritorno alle origini, ha deciso di concludere la sua avventura con uno stipendio da record: un’ultima, grande sfida per il campione.

Marco Verratti è uno dei calciatori italiani che ha guadagnato di più nella storia del calcio. La sua carriera, iniziata nel Pescara e vissuta principalmente all’estero, tra Parigi e Doha, ha prodotto entrate da capogiro. C’era chi pensava che potesse tornare nella squadra che lo ha visto crescere e poi conquistare l’Europa e invece anche per quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera ha optato per uno stipendio da record: un biennale firmato con la maglia dell’Al-Duhail per 30 milioni a stagione. In 15 anni di carriera Marco Verratti ha quindi accumulato 260 milioni di euro solo attraverso gli stipendi da calciatore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Marco Verratti stipendi da record, 260 milioni di euro in 15 anni di carriera

In questa notizia si parla di: carriera - marco - verratti - record

Marco Liorni: età, carriera, famiglia e passaggi in Rai dopo il Grande Fratello - Marco Liorni, uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana, ha costruito una carriera solida e ricca di successi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

? C'è chi sognava un suo ritorno al Pescara (anche da calciatore) per chiudere la carriera nella sua squadra del cuore. C'è chi invece desiderava di vederlo giocare per la prima volta in Serie A. Niente di tutto ciò: ha deciso di restare in Qatar e chiu Vai su Facebook

La carriera di Verratti proseguirà all'Al Duhail con un contratto monstre; Marco Verratti firma con l’Al Duhail; UFFICIALE Al Duhail, colpo Verratti in mediana.

Marco Verratti stipendi da record, 260 milioni di euro in 15 anni di carriera - e invece anche per quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera ha optato per uno stipendio da record: un biennale firmato ... quifinanza.it scrive

Quanto ha guadagnato col calcio nella sua carriera Marco Verratti? Cifre, ingaggi e dettagli dopo l'accordo firmato fino al 2027 con l'Al Duhail - Marco Verratti ha deciso di proseguire la propria carriera nella Qatar Stars League: l'ex nazionale azzurro dopo l'esperienza all'Al- Riporta eurosport.it