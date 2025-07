Brilla l’oro di Michele Ferri uno splendido quarantenne

Brilla l’oro di Michele Ferri, un quarantenne eccezionale che, oltrepassata la soglia degli 40 anni, ha conquistato la maglia azzurra della Nazionale Over. In questa categoria di atleti ancora in attività, Michele ha brillato, aggiudicandosi la medaglia d’oro ai Mondiali Fimba in Svizzera. La sua esperienza e passione dimostrano che il talento non ha età: "Ho sempre creduto nel valore della perseveranza...", un esempio stimolante per tutti gli sportivi.

Appena valicata la soglia dei 40 anni lo hanno catturato per mettergli addosso la maglia azzurra della Nazionale Over di categoria. E al primo colpo Michele Ferri, uno dei tanti (buoni) play sfornati dalla Vuelle, si è messo al collo la medaglia d'oro ai Mondiali della Fimba disputati in Svizzera. La soddisfazione è tanta perché in questa categoria, che coinvolge ancora cestisti in attività, si giocano ancora partite di alto livello: "Ho sempre ammirato chi aveva ancora voglia di tenersi in forma per continuare a giocare. Perché noi siamo fatti così, quando ti allacci le scarpe non pensi più a quanti anni hai e le motivazioni risalgono immediatamente.

