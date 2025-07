Carlos Alcaraz | Con Norrie ho giocato la mia miglior partita ma spero di non fermarmi qui

Carlos Alcaraz ha regalato una prestazione memorabile contro Cameron Norrie, dimostrando di essere in grande forma e già pronto a volare verso la semifinale di Wimbledon 2025. La sua determinazione e talento hanno illuminato il Centre Court, lasciando presagire un percorso ricco di emozioni. “Ho giocato il mio incontro...", prosegue il campione, ma la vera sfida è solo all'inizio.

Carlos Alcaraz non ha lasciato scampo al padrone di casa britannico Cameron Norrie, dominando la scena sull’erba del Centre Court più famoso del mondo e volando in semifinale a Wimbledon 2025. Il fenomeno spagnolo si è imposto per 6-2 6-3 6-3 e resta dunque in corsa per il terzo titolo consecutivo ai Championships dopo la doppietta 2023-2024, anche se nel weekend il livello degli avversari si alzerà sensibilmente. “ Ho giocato il mio incontro più bello, contro Norrie, e sono felice di averlo portato a casa in questo modo. Un buon viatico per la semifinale: ora cercherò di sfruttare al massimo questi due giorni prima della prossima sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Con Norrie ho giocato la mia miglior partita, ma spero di non fermarmi qui”

