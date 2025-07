rinnovabili sulla legge todde il tar sardegna passa la parola alla corte costituzionale

In Sardegna, il dibattito sulle energie rinnovabili infuria, con la legge regionale della presidente Alessandra Todde ora sotto l'esame della Corte Costituzionale. Il Tribunale amministrativo regionale ha sollevato dubbi di legittimità su alcuni articoli, mentre il Governo Meloni ha già impugnato la normativa. Una battaglia che potrebbe ridisegnare il futuro sostenibile dell'isola e dell'intera nazione, lasciando aperto il prezzo da pagare per un'energia più verde.

In Sardegna è ancora guerra sulle rinnovabili. E c’è una certezza: la legge regionale della presidente Alessandra Todde, nel frattempo alle prese con il nodo della decadenza, finisce davanti alla Corte Costituzionale. Il Tribunale amministrativo regionale, con tre diverse ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale su alcuni articoli della legge sulle aree idonee 202024, tra l’altro già impugnata dal Governo Meloni. Tra le altre cose, la norma “viola il principio di proporzionalità e appare in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale”. Classificando circa il 99% del territorio sardo come non idoneo, infatti, la legge ha limitato molto la possibilità di sviluppare nuovi impianti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it