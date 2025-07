Caccia agli evasori il contributo dei Comuni resta minimo | solo 502 accertamenti Ma la colpa non è tutta dei sindaci

La lotta all’evasione fiscale resta un’area di intervento ancora troppo limitata, con i Comuni che contribuiscono in modo minimo, realizzando soltanto 502 accertamenti nel 2024. Nonostante gli sforzi, il ruolo dei sindaci appare residuale, lasciando ampio spazio alla responsabilità centrale. Nel 2023, le entrate derivanti da queste segnalazioni sono state irrisorie, evidenziando una sfida ancora aperta per rafforzare la collaborazione tra enti e istituzioni.

Resta del tutto residuale il contributo dei Comuni alla lotta all’evasione. Nel 2024 sono stati solo 502 gli accertamenti dell’ Agenzia delle Entrate realizzati su input degli enti locali grazie alle informazioni su utenze e iscrizioni anagrafiche, catasto, contratti di locazione, licenze commerciali. E nel 2023, ultimo anno per cui sono disponibili dati, le somme tornate nelle loro casse per effetto di quelle segnalazioni si sono fermate a circa 10 milioni di cui 3,2 andati a una manciata di Comuni molto attivi. Si potrebbe sperare che la situazione migliori perché il recente decreto legislativo sui tributi regionali e locali e il federalismo fiscale regionale riporta al 100%, per il triennio 2025-2027, la quota di somme riscosse in seguito alle loro segnalazioni che viene girata ai sindaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it