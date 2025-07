Wimbledon Sinner atteso oggi in campo ma c’è ansia per le sue condizioni di salute

Oggi l’attesa cresce intorno a Sinner, il talentuoso italiano pronto a scendere in campo a Wimbledon. Ma l’attenzione è divisa: tra speranza e preoccupazione per le sue condizioni di salute, gli appassionati si chiedono se potrà affrontare al massimo questa sfida. Mentre Carlos Alcaraz infiamma i campi con un’altra prova impeccabile, il focus resta puntato su Sinner, che potrebbe regalare emozioni indimenticabili. L’attesa è tutta per conoscere il suo stato di forma e il suo futuro nel torneo.

Attendendo Sinner, sui campi di Wimbledon Carlos Alcaraz non sbaglia un colpo: il campione in carica raggiunge per la terza volta consecutiva la semifinale dello Slam con una prova autorevole, liquidando in un’ora e 39 minuti il britannico Cameron Norrie (6-2 6-3 6-3). Una prestazione solida e priva di sbavature, che rilancia le ambizioni dello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon, Sinner atteso oggi in campo ma c’è ansia per le sue condizioni di salute

