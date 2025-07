Cinese arrestato a Malpensa per spionaggio | Non sono stato io scambio di persona

L’arresto di Zewei Xu, il tecnico informatico cinese fermato a Malpensa con accuse di spionaggio, sta facendo emergere questioni diplomatiche delicate tra Roma e Washington. La sua affermazione di essere vittima di uno scambio di persona rischia di complicare ulteriormente le relazioni internazionali, aprendo un capitolo che potrebbe diventare un caso di rilevanza globale. La vicenda si configura come un banco di prova per la diplomazia tra i due paesi, mettendo in luce le tensioni e le sfide del mondo moderno.

Potrebbe diventare un caso diplomatico tra Roma e Washington l’estradizione di Zewei Xu, il tecnico informatico cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 4 luglio su mandato degli Stati Uniti, che lo accusano di fare parte di una rete di hacker agli ordini di Pechino per spiare le ricerche sui vaccini anti-Covid . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cinese arrestato a Malpensa per spionaggio: “Non sono stato io, scambio di persona”

Hacker cinese arrestato a Malpensa, Zewei Xu respinge le accuse: “Uno scambio di persona, violato il mio account” - Un arresto che desta sospetti e svela un possibile errore di identità. Zewei Xu, il cittadino cinese fermato a Malpensa con accuse di hackeraggio e spionaggio, si difende affermando di essere vittima di uno scambio di persona e di un furto di telefono passato inosservato.

Ha ipotizzato che si sia trattato di uno "scambio di persona", Zewei Xu, cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato Usa con accuse di presunto hackeraggio e spionaggio pure su vaccini e terapie anti-Covid nel 2020. "Non avev

Milano: udienza di #estradizione per cittadino #cinese accusato di #spionaggio dagli #USA. #XuZewei, 33 anni, arrestato a Malpensa su richiesta #FBI per presunto tentativo di ottenere informazioni sui vaccini #Covid nel 2020 In rassegna:

