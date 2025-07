Divano popcorn e Maalox | Neuer stasera goditi Gigio

Stasera, tra rivincite e ricordi, il calcio ci regala storie di passioni e polemiche. Mentre il portiere del Bayern critica Donnarumma, dimentica i suoi episodi passati, come la ginocchiata a Higuain nel 2014. Tra giganti come Schumacher e Kahn, e un divano pieno di popcorn e Maalox, è il momento di godersi lo spettacolo: perché nel calcio, come nella vita, tutto torna.

Il portiere del Bayern ha criticato Donnarumma dopo l'uscita su Musiala, ma dimentica la sua ginocchiata a Higuain nel 2014. Oppure Schumacher e Kahn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Divano, popcorn e Maalox: Neuer, stasera goditi Gigio

