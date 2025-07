La Virtus Imola comincia da Baldi. Loreti punta tutto sulla linea verde.

La Virtus Imola riparte con entusiasmo, puntando sulla linea verde che rappresenta il futuro del club. Tra i protagonisti di questa rinascita c’è Lorenzo Baldi, giovane talento di soli 20 anni destinato a lasciare il segno nella stagione 2025/26. Con la sua determinazione e il sostegno di un progetto ambizioso, Baldi si prepara a conquistare il suo spazio da titolare, aprendo nuove strade per il basket italiano.

E’ Lorenzo Baldi il primo volto della Virtus Imola 202526. La nuova linea verde voluta dal presidente Loreti non poteva che essere inaugurata da un ventenne di belle speranze che avrà una grande chance: giocarsi il posto da titolare in cabina di regia. Come anticipato da coach Galetti saranno infatti due under a guidare la Virtus, Baldi e, probabilmente, Lorenzo Pollini 2006 della Germani Brescia. Tornando a Baldi, che ha già firmato il contratto che lo lega alla Virtus per la prossima stagione, parliamo di una point guardia di 183 centimetri, nativo di Piombino e cresciuto cestisticamente a Tortona, dove è arrivato alle finali nazionale under 19 giocando anche una convincente stagione in B Interregionale, due anni fa, mettendo assieme quasi 15 punti di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net