Cosa è successo all'aeroporto di Bengasi al ministro Piantedosi respinto come persona non grata

Un episodio sorprendente scuote le relazioni diplomatiche tra Italia e Libia orientale: al ministro Piantedosi è stato negato l’ingresso e dichiarato persona non grata, insieme ai rappresentanti di Grecia, Malta e dell’UE. Una mossa che solleva molte domande sulla stabilità delle alleanze e sugli obiettivi della missione internazionale contro l’immigrazione clandestina. Quali ripercussioni avrà questo clamoroso rifiuto? È solo l’inizio di una crisi diplomatica più profonda.

Le autorità della Libia orientale hanno ordinato di lasciare il Paese alla delegazione composta da Piantedosi, dai colleghi di Grecia e Malta e dal commissario Europeo per gli Affari interni e la Migrazione Magnus Brunner, in missione per parlare di contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti i componenti della delegazione, compreso il titolare del Viminale sono stati dichiarati "persona non grata" e respinti in aeroporto dal governo orientale di Osama Hamad, con l'ordine "di lasciare subito il territorio libico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanto accaduto a Bengasi, con la delegazione del Team Europe (tra cui il ministro Piantadosi) fermata all’aeroporto come “persona non grata” è imbarazzante. Specie dopo la visita di meno di un mese fa a Roma del figlio del signore della guerra di Bengasi. Vai su X

Cosa è successo all'aeroporto di Bengasi al ministro Piantedosi, respinto come persona non grata

Piantedosi viene respinto in Libia: "Persona non gradita". Tajani: "Gli parlerò appena possibile" - Il titolare del Viminale faceva parte di una delegazione europea fermata all'aeroporto di Benina, a est di Bengasi

