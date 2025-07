Calcio giovanile si chiude il ’Giugno Canarino’ Canaletto e Pianazze trionfano al ’Tanca’

Il calcio giovanile si chiude con grandi emozioni e trionfi memorabili! Il Torneo ’Giugno Canarino 2025’ ha visto trionfare il Canaletto Sepor nei Pulcini 2015 e l’Arci Pianazze negli Esordienti 2013, onorando la memoria di Alfonso Pistone, grande figura del calcio spezzino. Un appuntamento che non solo premia il talento, ma anche i valori dello sport e la passione per il gioco. Scopriamo insieme i momenti più spettacolari di questa entusiasmante manifestazione.

Il Canaletto Sepor nei Pulcini 2015 e l’Arci Pianazze negli Esordienti 2013 si sono aggiudicati la 23ª edizione del torneo ’Giugno Canarino 2025’, rassegna per scuole calcio stata dal Canaletto, con Sepor Spa, Ricel e Locanda Alinò, per ricordare Alfonso Pistone, allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino.Nei Pulcini 2015 i canarini di Luigi Iamele hanno battuto il Ceparana (gol di Paganetto, Mori, Pesci e doppietta di Caputo) e pareggiato con la Foce Bianca, superandola in classifica per differenza reti. Nella squadra di Graziano Canese il poker di reti di Bruccini e doppietta di De Carolis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net