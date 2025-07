L’euro-vispa Teresa fissa le sue priorità | contare le farfalle e farle riprodurre

Vispa Teresa, con il suo sguardo attento e il cuore rivolto alla natura, ha deciso di dare priorità alla biodiversità: contare e far riprodurre le farfalle. Grazie a un regolamento innovativo, l’obiettivo è aumentare gli insetti entro il 2030, salvaguardando il delicato equilibrio ambientale. Un appello ai cittadini: ogni piccolo gesto può fare la differenza. Continua a leggere e scopri come puoi contribuire anche tu a questa grande rinascita naturale.

Il regolamento sul ripristino della natura impone di aumentare gli insetti entro il 2030. Appello ai cittadini perché collaborino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’euro-vispa Teresa fissa le sue priorità: contare le farfalle e farle riprodurre

