Rios Inter la pista si complica? Adesso la concorrenza può fare sul serio! Ecco per quale motivo

Rios Inter, la sfida si fa sempre più serrata: con le mosse di mercato in corso, la concorrenza sta dimostrando di voler fare sul serio. La Roma, impegnata a rinforzare il centrocampo, accelera le operazioni per sorprendere tutti. Ma quali sono i motivi di questa svolta? Scopriamolo insieme, perché il futuro delle grandi del calcio sta per essere riscritto proprio ora.

La Roma sta intensificando gli sforzi per rinforzare il proprio centrocampo, con Leandro Paredes ormai destinato al Boca Juniors e la permanenza di Bryan Cristante ancora incerta. Il club giallorosso, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta cercando di accelerare le operazioni di mercato per regalare un rinforzo importante al tecnico prima dell'inizio della preparazione estiva. Il nome caldo sulla lista dei rinforzi è Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, valutato 30 milioni di euro dal club brasiliano.

Calciomercato Inter, un “soldato” giovane e italiano: si scalda la pista Pietro Comuzzo - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Pietro Comuzzo, giovane talento italiano.

Si complica la pista #Bernabé per l'#Inter? Una rivale della Serie A si intromette nella corsa al talento del #Parma

Inter, c'è distanza con il Parma per Bonny: ecco cosa manca per chiudere

Contatto Inter-Fabregas, la pista resta complicata; Inter, resta complicata la pista Fabregas: le ultime; Inter-Perisic: la cessione di De Bruyne al City complica l’affare, viva la pista Lavezzi.

Sarri guarda in casa Inter: l’affare da sogno è molto complicato - Il sogno di mercato di Maurizio Sarri per la sua Lazio riguarda da vicino l'Inter. Lo riporta spaziointer.it

Inter: si complica per Imbula, adesso in pole c'è il Porto - I piani dell'Inter per Imbula si sono complicati per l'inserimento del Porto nella corsa al centrocampista. Segnala ilmessaggero.it