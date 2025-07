Garbagnate la Polizia locale denuncia due ragazzi di Cesate e Caronno per imbrattamento

La lotta contro il vandalismo si fa più decisa a Garbagnate. La Polizia locale ha smascherato e denunciato due giovani, provenienti da Cesate e Caronno Pertusella, colti in flagrante mentre imbrattavano i muri della stazione. Con l’operazione “Goal In Town”, le forze dell’ordine dimostrano che nessuno è al di sopra della legge. La tutela del patrimonio pubblico resta una priorità, e queste azioni ne sono la prova concreta.

La Polizia locale di Garbagnate ha denunciato due ragazzi, lui di Caronno Pertusella e lei di Cesate, per imbrattamento. Sorpresi ad imbrattare i muri della stazione di Garbagnate, denunciati due ragazzi “Goal In Town” è il nome dell’operazione che ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di due venticinquenni, rei di danneggiamento aggravato di beni pubblici . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, la Polizia locale denuncia due ragazzi di Cesate e Caronno per imbrattamento

