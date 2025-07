Calciomercato Milan guerra di nervi per Jashari | il Bruges tira la corda

Il calciomercato del Milan si infiamma con la guerra di nervi per Jashari, il Bruges tiene alta la posta. Il giovane talento arde dal desiderio di sbarcare in rossonero, ma l’attesa e le trattative tese rendono tutto ancora incerto. La sfida tra i club si prospetta lunga e avvincente, mentre i tifosi aspettano con trepidazione una svolta decisiva. Riusciranno i rossoneri a spuntarla?

Ardon Jashari non vede l'ora di trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ma non c'è ancora il via libera dei belgi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, guerra di nervi per Jashari: il Bruges tira la corda

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - guerra

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? Calciomercato #Milan: Jashari o Javi Guerra? Il Diavolo valuta due profili per il centrocampo. Ecco le ultime novitĂ sulla doppia pista #ACMilan #Calciomercato #Jashari #JaviGuerra #Rossoneri Vai su X

? Calciomercato #Milan: Jashari o Javi Guerra? Il Diavolo valuta due profili per il centrocampo. Ecco le ultime novitĂ sulla doppia pista #ACMilan #Calciomercato #Jashari #JaviGuerra #Rossoneri Vai su Facebook

Mercato Milan: due nomi su tutti per il centrocampo; Milan, Jashari non esclude Javi Guerra: l'incastro nella testa di Tare; Milan, sprint per Jashari: si aspetta il sì del Bruges. Poi si farà un altro tentativo per Javi Guerra.

Calciomercato Milan: ultimatum per Jashari, Javi Guerra... - Calciomercato Milan, c’è l’ultimatum al Brugge per Jashari: senza la fumata bianca i rossoneri torneranno alla carica per Javi Guerra Il calciomercato estivo del Milan continua a tenere i tifosi con i ... Da milannews24.com

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e trattative del Diavolo che verrà - Tutte le notizie di calciomercato riguardanti il Milan fino alla giornata odierna: ecco come giocherebbe la squadra di Massimiliano Allegri ... Segnala derbyderbyderby.it