Ucraina-Russia le news sulla guerra del 9 luglio | Trump annuncia ripresa invio armi a Kiev valuta sanzioni a Mosca

Marcia indietro di Donald Trump sull’ invio di armi all’Ucraina: a pochi giorni da quando la Casa Bianca aveva annunciato che la sua amministrazione aveva messo in pausa la consegna a Kiev di intercettatori per le difese aeree e missili di precisione, il presidente americano ha duramente criticato il leader russo Vladimir Putin (“ Dice un sacco di stronzate “) e annunciato non solo che gli Usa invieranno nuove armi ma anche che sono in valutazione nuove sanzioni contro Mosca. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe valutando anche l’invio di un sistema di difesa Patriot. Al fronte, intanto, continuano i raid: secondo Mosca ci sarebbero 3 morti e 7 feriti in un attacco dell’Ucraina nella regione di Kursk. 🔗 Leggi su Lapresse.it