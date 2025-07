Calcio Il Ponsacco 1920 ha un grande sogno nel cassetto Torneo internazionale con un maxi montepremi

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per Ponsacco di brillare nel panorama sportivo internazionale, unendo passione, competizione e cultura. Con tre squadre dall’Arabia Saudita e altrettante italiane, il torneo promette emozioni indimenticabili e un’opportunità di crescita per la città. Questa iniziativa, già condivisa con il Comune, potrebbe segnare l’inizio di un’epoca d’oro per Ponsacco, consacrandola come capitale degli eventi sportivi di alto livello.

Archiviato il campionato con qualche rimpianto la società Fc Ponsacco 1920 è in forte animazione per organizzare un torneo internazionale che annuncia la partecipazione di tre squadre dell' Arabia Saudita e tre italiane da svolgersi a Ponsacco nel mese di agosto. L'avvenimento, già avvisato al Comune di Ponsacco, fisserebbe un'epoca per la città del Mobile che potrebbe diventare un centro per convegni sportivi di alto livello. La manifestazione prevederebbe l'arrivo di oltre 200 persone, fra giocatori tecnici, funzionari e accompagnatori accolti ovviamente da un personale appropriato predisponendo tra l'altro attrezzature e terreni di gioco in funzione dell'evento.

