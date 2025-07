Cristiano Corsini docente di pedagogia | Il sistema dei voti a scuola nasce con lo scopo di selezionare e classificare e troppo spesso crea una competizione tossica

Il sistema di valutazione scolastica italiano, nato con l'intento di selezionare e classificare, spesso alimenta una competizione tossica che può danneggiare gli studenti. Dalla studentessa che contestò un voto all’ultimo momento alla solidarietà mostrata verso un giovane bocciato, emerge il bisogno di ripensare questa metodologia. È giunto il momento di riflettere: il sistema di valutazione della scuola italiana va cambiato?

Dal ragazzo che non ha fatto l'orale della maturità per contestare il sistema dei voti al giovane pakistano bocciato per cui si sono mobilitati compagni e professori: il sistema di valutazione della scuola italiana va cambiato?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it