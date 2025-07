Calciomercato Milan per Jashari manca ancora il sì del Bruges | la situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’entusiasmo di Ardon Jashari, pronto a sbarcare a Milano. Tuttavia, la fumata bianca sfuma ancora all’orizzonte, poiché manca l’ok definitivo del Bruges. I tifosi rossoneru sperano che le trattative si accelerino presto, portando il promettente difensore al sogno rossonero e rafforzando la squadra per la prossima stagione.

Ardon Jashari non vede l'ora di trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ma non c'è ancora il via libera dei belgi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Jashari manca ancora il sì del Bruges: la situazione

