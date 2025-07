Il prezzo del gas apre in rialzo a 34,50 euro al megawattora

Il prezzo del gas apre in rialzo a 3450 euro al megawattora, mentre gli operatori osservano attentamente le tensioni geopolitiche e i livelli degli stoccaggi. A Amsterdam, le quotazioni salgono dello 0,88% a 34,50 euro, evidenziando una situazione di mercato complessa e in evoluzione. La domanda che ci si pone ora è: quali saranno le prossime mosse in un contesto così volatile?

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,47 euro - Il prezzo del gas registra un avvio in rialzo, aprendo a 35,47 euro al megawattora, con un incremento dello 0,6% ad Amsterdam.

#ULTIMORA | Il prezzo del gas apre in rialzo a 33,84 euro al megawattora Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,4% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 33,62 euro - Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi europei. Scrive quotidiano.net