Raffaella Mennoia | A Temptation Island tagliamo le scene esplicite Lavorare con Maria De Filippi è faticoso

Raffaella Mennoia, mente brillante dietro Temptation Island, svela i retroscena di un successo che va oltre la semplice televisione. Con il suo stile sobrio e autentico, evita scene esplicite e privilegia la verità delle emozioni, distinguendosi dalle versioni estere più scandalose. Lavorare con Maria De Filippi richiede impegno e passione, ma il risultato ripaga ogni fatica. È questa filosofia che rende il programma unico nel suo genere, ecco perché continua ad affascinare il pubblico italiano.

Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. La curatrice di Temptation Island spiega il successo del programma e la differenza tra la versione italiana e quelle estere: "Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono situazioni che non mostriamo, chi vuole capire capisce". 🔗 Leggi su Fanpage.it

