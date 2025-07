‘Riflessi di realtà’ 270 scatti dal bianconero al colore

Immergiti in un affascinante viaggio nel tempo attraverso la mostra “Riflessi di realtà”, che da domani apre le sue porte al parco ‘Frutipapalina’ di Sant’Egidio. Con circa 270 scatti, il percorso fotografico ripercorre oltre 50 anni di storia di Cesena, passando dal bianconero al colore. Un’occasione unica per riscoprire i luoghi e gli avvenimenti che hanno plasmato la nostra città. La mostra ti aspetta per raccontare il passato e guardare al futuro con occhi nuovi.

Un lungo viaggio dagli anni '70 ai nostri giorni. Una mostra di fotografie per ricordare i luoghi e gli avvenimenti di Cesena, un lungo percorso che parte dal 'bianconero' e approda nel colore. Inaugura domani alle 20 al parco giochi 'Frutipapalina' di Sant'Egidio, la mostra ' Riflessi di realtà ', Cesena dal bianconero al colore. Una serie di istantanee, circa 270 foto, che ci accompagnano in un viaggio virtuale lungo oltre 50 anni. La mostra si inserisce all'interno delle iniziative della Festa dell'Unità. I quattro autori delle immagini sono fotografi noti del Cesenate, accomunati dalla passione per la fotografia e dalla capacità di catturare in un'immagine colori, sensazioni, emozioni e ricordi.

