Splende la stella di Marta Gazzetti.

La stella di Marta Gazzetti brilla intensamente nel panorama tennistico italiano. La giovane promettente atleta del Circolo Tennis Correggio ha conquistato il prestigioso Open "Giovanni Uglietti" a Castiglione delle Stiviere, dimostrando talento e tenacia sui campi della Mutti&Bartolucci Tennis Clinic. Con questa vittoria, Marta conferma il suo enorme potenziale e si prepara a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel mondo del tennis.

a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La giovane atleta del Circolo Tennis Correggio si è aggiudicata infatti l' Open "Giovanni Uglietti" che si è disputato sui campi della Mutti&Bartolucci Tennis Clinic. Dopo aver eliminato in semifinale la testa di serie numero 1 Irene Pantaleoni (TC Zanica) col punteggio di 6-1, 7-5, è arrivata anche l'affermazione nel match decisivo con un duplice 6-2 ai danni della bresciana Alessandra Zotti (Vavassori Tennis Team), che alla vigilia si presentava con ottime credenziali, seconda favorita del seeding. Nel Trofeo Fideuram, riservato alla terza categoria maschile, la scena se la prendono tutti i padroni di casa del Tennis club Reggiolo.

