A che punto sono le cause contro le intelligenze artificiali

Ci sono state due importanti svolte in altrettanti processi contro aziende che producono questa tecnologia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - A che punto sono le cause contro le intelligenze artificiali

«L'intelligenza artificiale è come un lettore che aspira a diventare scrittore»: le aziende tech vincono tre cause sul copyright; Causa contro Apple negli Usa: “Pubblicità ingannevole per Apple Intelligence”; Thomson Reuters vince la prima causa di Copyright contro l’IA.

A che punto sono le cause contro le intelligenze artificiali - Alla fine di giugno del 2025 ci sono state due importanti svolte in altrettante cause contro aziende che producono intelligenze artificiali. internazionale.it scrive

Le intelligenze artificiali non sono fasciste - Internazionale - Il concetto di ai slop è stato formalizzato per la prima volta a maggio del 2024 sul blog del programmatore Simon Willison, ma circolava già da mesi tra forum o social come 4chan, reddit, X e Hacker ... Riporta internazionale.it