Juventus | Florentino per rafforzare la squadra McKennie in uscita

La Juventus si prepara a rafforzare il centrocampo, con Florentino al centro delle attenzioni per un possibile intervento strategico. La società , sotto la guida di Damien Comolli e in vista della stagione di Igor Tudor, valuta diverse opzioni per migliorare la rosa, tra cui l’addio di McKennie e l’arrivo di nuovi talenti come Douglas Luiz. Un mercato in continua evoluzione che promette sorprese e movimenti interessanti, pronti a definire il futuro della Vecchia Signora.

Un mercato in movimento La Juventus è pronta a rinnovare il centrocampo. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, punta a costruire una squadra su misura per Igor Tudor. Douglas Luiz e Weston McKennie, come riportano le discussioni nei forum online, sono tra i nomi in uscita. Luiz, poco utilizzato, cerca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Florentino per rafforzare la squadra, McKennie in uscita

Florentino Juventus, con Giuntoli sembrava delineato il futuro del centrocampista mentre con Comolli… Come cambia il piano dei bianconeri: e la volontà del giocatore è netta - Il futuro di Florentino alla Juventus si fa sempre più incerto, tra retroscena e nuove strategie di mercato.

