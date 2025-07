Mercato Roma | Svilar al rinnovo l' indizio social del portiere Pagano ceduto al Bari

il ritorno di Svilar alla Roma si conferma come una delle notizie più attese dell'estate. Dopo settimane di rumors e incertezze, i tifosi possono finalmente sorridere: il portiere belga continuerà a difendere la porta giallorossa, assicurando sicurezza e affidabilità. Con questa intesa, la Roma rafforza il suo reparto tra smentite e colpi di scena, consolidando il proprio progetto e lasciando alle spalle le voci di mercato. Il futuro sembra essere scritto: Svilar al centro della scena.

Roma 9 luglio 2025 - La telenovela sembra aver trovato la propria fine e la conclusione è di quelle liete. La Roma ha il suo portiere anche per la prossima stagione e il suo nome sarà ancora quello di MIle Svilar. Il portiere e il club capitolino, stando a quanto emerso ieri da Trigoria, hanno trovato finalmente la quadra del cerchio e l'accordo per un nuovo contratto da firmare insieme. Il tutto è arrivato come un fulmine a ciel sereno, nonostante fosse noto ormai da giorni come il rinnovo del portiere fosse una delle priorità del lavoro di Frederic Massara. La giornata di ieri è stata fondamentale e ha permesso ai dirigenti capitolini e l'entourage del giocatore di arrivare alla fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Svilar al rinnovo, l'indizio social del portiere. Pagano ceduto al Bari

