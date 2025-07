Al Tour di Qinhzai. Covili nel gruppo.

Il Giro d’Italia Women continua a regalare emozioni e sorprese lungo il suo percorso, rispecchiando la passione e la tenacia delle protagoniste. A Trento, Lorena Wiebes ha conquistato la vittoria in una volata mozzafiato, mentre le nostre Gaia Masetti e Linda Laporta dimostrano ancora una volta il loro spirito competitivo. Oggi ci attende la tappa più impegnativa, con un arrivo che promette scintille e nuove sfide. Restate sintonizzati!

Il Giro d’Italia Women è giunto a Trento con la vittoria della campionessa europea Lorena Wiebes su quello che era rimasto del gruppo nel quale erano le due modenesi, Gaia Masetti e Linda Laporta, causa una caduta all’ultimo chilometro. Le modenesi hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo della vincitrice, mentre la classifica generale non è cambiata, con Laporta (69^) e Masetti (86^). Oggi è prevista la tappa più impegnativa con arrivo sulla salita di Pianezze. Il Giro Women che vede in rosa l’ex sciatrice inglese Henderson si concluderà domenica prossima sull’autodromo di Imola. Ieri giornata dedicata allo sprint anche al Tour di Qinhzai (Cina), con il pavullese Luca Covili che ha concluso in gruppo mantenendo il 13° posto (secondo degli italiani ndr) della classifica generale a soli 14" dall’uruguiano Silva, dopo aver condotto lo sprint al compagno di squadra Colnaghi che ha colto la quinta piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it