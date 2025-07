vbs oggi a castellammare seconda tappa di serie a

Dopo un inizio emozionante e ricco di emozioni, la prima squadra del Viareggio Beach Soccer si prepara a tornare in campo a Castellammare di Stabia per la seconda tappa della Poule Scudetto di Serie A. Con la determinazione alle stelle, i bianconeri affrontano oggi alle 18.30 il Catania, puntando a consolidare il loro cammino verso il titolo e regalare un’altra grande soddisfazione ai propri tifosi. La sfida è appena iniziata!

Lasciata alle spalle la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Napoli (. poi decisamente mitigata dal trionfo nella stessa competizione ma Under 20 contro Pisa), la prima squadra del Viareggio Beach Soccer fa rotta su Castellammare di Stabia per la seconda tappa della Poule Scudetto di Serie A: oggi alle 18.30 i bianconeri affrontano il Catania e poi domani alla stessa c'è in programma la sfida con l'altra formazione etnea, il We Beach. La squadra di Corosiniti si presenta a questo appuntamento forte dei 7 punti ottenuti nelle 4 gare della prima tappa di Alghero. L'obiettivo è chiaro: ipotecare, o comunque avvicinarsi, alla qualificazione alla Final Eight di Cirò Marina (dal 7 al 9 agosto).